Trio é detido por tentativa de furto em loja de produtos chineses em Batista Campos

Três pessoas foram detidas na noite desta segunda-feira (24/02) ao tentarem furtar mercadorias de uma loja de produtos chineses na travessa Padre Eutíquio, bairro Batista Campos, em Belém. O grupo era formado pelos irmãos Bruno Vinicios e Brenda Loiany Moreira da Silva – que estava com uma bebê de colo – e por Elaine Carolina do Espírito Santo Ferreira.

De acordo com informações da Polícia Militar, funcionários e seguranças da loja perceberam a ação dos suspeitos e intervieram antes que eles deixassem o local. Um policial militar à paisana, que estava no interior do estabelecimento no momento da ação do trio, acionou uma guarnição da PM, que chegou rapidamente ao local.

Segundo informações da polícia, Bruno e Brenda foram flagrados colocando mercadorias em uma sacola, enquanto Elaine Carolina estava do lado de fora observando a movimentação. Quando percebeu que a tentativa de furto havia sido frustrada, ela partiu para cima de duas funcionárias e as agrediu.

Os três suspeitos foram contidos e encaminhados para a Seccional de São Brás para os procedimentos legais. Segundo a polícia, Bruno já tem antecedentes criminais por furto. Ele e a irmã deverão responder por tentativa de furto, uma vez que o crime não chegou a ser consumado. Já Elaine responderá po​r lesão corporal devido às agressões às funcionárias da loja.

O tenente Wallace, do 2º Batalhão de Polícia Militar, que esteve à frente da ocorrência, relatou como a ação aconteceu. “Duas mulheres com uma criança de colo, de um ano e três meses, e mais um rapaz estavam tentando furtar aqui nessa loja. Quando foram identificados, a polícia chegou no local e conseguiu fazer a prisão dos três. Eles não tinham arma. O que estava armado era um militar, mas ele informou a PM. Chegamos e fizemos a prisão dos três”, detalhou o policial.