Homem é morto esfaqueado em Belterra; suspeito foi preso

Um homem identificado como Marcos Araújo Braga, de 40 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma discussão na cidade de Belterra, no oeste do Pará. O crime aconteceu na comunidade Amapá, na tarde de domingo (23/02), quando a vítima foi ferida com um único golpe. O suspeito do crime, que tem 22 anos, foi preso pela Polícia Civil e confessou ser autor da facada.

Segundo as informações policiais, o suspeito afirma que a facada ocorreu em legítima defesa. Ele contou que a discussão iniciou após Marcos encontrá-lo na rua. Segundo os relatos, já havia uma rixa antiga entre eles, devido a um furto de uma extensão elétrica, pois Marcos falava que o suspeito teria pegado o objeto. No momento da discussão, a vítima teria tentado agredir o suspeito e foi atingida pela facada. Conforme a informação policial, o suspeito informou que a faca usada no crime era para uso doméstico e foi comprada minutos antes, em um mercadinho, junto com itens como frango, arroz e feijão.

Após ser esfaqueado, Marcos foi socorrido e levado para o Pronto Socorro Municipal. No entanto, ele não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade. A Polícia Militar foi informada sobre o caso e iniciou as buscas pelo suspeito. Horas depois, ele se apresentou na delegacia, mas foi encaminhado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia, em Santarém, onde o caso foi registrado. Segundo as informações policiais, o suspeito do crime já teria passagem pela polícia.

Marcos era irmão de Simone Braga, secretária municipal de Administração e Governo da Prefeitura de Belterra. Pelas redes sociais, a prefeitura lamentou a morte.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito do crime permanece preso e à disposição da Justiça. "O caso segue em apuração pela delegacia de Belterra", comunicaram.