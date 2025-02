Polícia confirma que crianças encontradas mortas em Pacajá se afogaram

A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (24) que a morte das três meninas encontradas em um açude em Pacajá, no sudoeste do Pará, foi causada por afogamento. De acordo com o laudo pericial, trata-se de um caso de morte acidental. As investigações seguem em sigilo pela delegacia do município.

“A Polícia Civil informa que, após resultado da perícia, foi constatado que se trata de morte acidental por afogamento. O caso segue em investigação sob sigilo pela delegacia de Pacajá”, diz o comunicado oficial da Polícia C​ivil enviado à reportagem.

As vítimas são as irmãs Cristianny e Ana Cristina, de 8 e 11 anos, e a amiga Esteyce Rebeca, de 10 anos. Elas desapareceram na tarde de sexta-feira (21), após saírem da casa das irmãs, localizada na rua Getúlio Vargas, no bairro Novo Horizonte, para brincar nas proximidades.

Sem notícias das crianças, familiares e moradores mobilizaram buscas e divulgaram apelos nas redes sociais. Na manhã de sábado (22), um morador encontrou vestígios próximos ao açude no final da rua Cícero Rodrigues, no mesmo bairro. Ao entrar na água, localizou o primeiro corpo e, em seguida, os outros dois, com a ajuda de outros moradores.