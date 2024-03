Suspeito de estupro de vulnerável é preso em São Miguel do Guamá

Um homem, que não teve a idade revelada, foi preso no final da manhã de domingo (17) suspeito do crime de estupro de vulnerável no municipio de São Miguel do Guamá, no nordeste paraense. Segundo as informações policiais, uma equipe foi acionada pela mãe da vítima que denunciou o crime.

Conforme os relatos, a mãe da menina de 13 anos acionou a Polícia Militar para informar sobre o estupro e disse que o vizinho delas, um homem de 53 anos, seria o autor do crime. A equipe policial foi até o endereço do suspeito, que morava em uma kitnet e o encontrou lavando uma bicicleta. Ainda de acordo com o relato dos agentes, o suspeito confessou que manteve relações sexuais com a menina e ainda contou que já tinha feito isso outras vezes mediante o pagamento de quantias em dinheiro.

Após a constatação do caso, o suspeito foi conduzido para a Depol de São Miguel do Guamá onde seriam feitos os procedimentos cabíveis. Em nota, a Polícia Civil informou que "o suspeito do crime foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça". O caso é investigado sob sigilo pela delegacia de São Miguel do Guamá.