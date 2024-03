Motorista de app suspeito de estuprar jovem durante corrida é alvo de busca e apreensão em Belém

Um motorista de aplicativo foi alvo de um mandado de busca e apreensão, nesta terça-feira (12), no bairro do Jurunas, em Belém. Segundo a Polícia Civil, ele teria praticado o crime de estupro de vulnerável em outubro do ano passado, após a vítima, que estava embriagada, dormir dentro do carro.

Em virtude de diversas voltas pelo quarteirão, a corrida teve a duração de uma hora, ao invés de vinte minutos, que seria o tempo máximo estipulado. Após a denúncia, a vítima foi encaminhada para exame sexológico.

“O suspeito praticou o crime, em um momento de vulnerabilidade da vítima, depois de buscá-la na saída de um show. O mandado de busca e apreensão foi representado após o homem negar o fornecimento voluntário do próprio material genético, para que fosse analisado pela equipe pericial”, detalha Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

A ordem judicial foi cumprida pela PC, em parceria com a Polícia Científica. Itens de higiene pessoal foram apreendidos na residência do homem, localizada no bairro do Jurunas. O material foi enviado para análise da perícia.

"Essa operação demonstra a importância das denúncias no combate ao estupro de vulnerável e serve como um poderoso lembrete de que a denúncia é o primeiro passo vital na busca por justiça e na prevenção de futuros crimes, evidenciando o papel fundamental que cada cidadão desempenha na proteção dos direitos e na segurança de nossa comunidade", acrescenta a diretora da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Belém, Ana Paula Chaves.