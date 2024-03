Homem acusado de estuprar menor de idade na Paraíba é preso em Cametá

Um homem acusado de estuprar uma menor de idade foi preso, a tarde da segunda-feira (11), no município de Cametá. O crime teria acontecido no estado da Paraíba. A ação ocorreu por meio da atuação de policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), após troca de informações com a Polícia Civil da Paraíba.

De acordo com as investigações, o crime teria ocorrido na cidade de São Jose de Piranhas, na Paraíba, e o suspeito estaria residindo em Cametá, onde trabalhava como vendedor ambulante de redes. Ao ser localizado pelas autoridades paraibanas, em ato contínuo com a Delegacia de Cametá, efetuaram a prisão de Francisco Ferreira de Alencar em cumprimento ao mandado expedido nos autos do processo n° 0800287-15.2024.8.15.0221. Com o suspeito foram apreendidos documentos pessoais e um celular.

A operação foi nomeada de Ka’a Mutá, tradução que significa "degrau da floresta", tendo em vista esse nome referir-se a cidade onde o acusado foi localizado. O investigado foi conduzido à sede policial para as providências cabíveis.