Suspeito de estupro de vulnerável é preso em Parauapebas

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (8), suspeito de estupro de vulnerável em Parauapebas, no sudeste paraense. A ação que resultou na detenção ocorreu por meio da atuação de policiais da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), após troca de informações com a Polícia Federal.

Um mandado de prisão havia sido expedido contra o suspeito pela 3ª Vara de Pinheiro, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Os agentes foram até o local em que ele residia, no bairro Nova Vida I, onde o encontraram e deram voz de prisão. O investigado foi conduzido à sede policial para as providências cabíveis.

A pena para o crime de estupro de vulnerável (ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos) pode variar de 8 a 15 anos, e ser ampliada no caso de lesão corporal grave (de 10 a 20 anos) ou no caso de morte (de 12 a 30 anos).