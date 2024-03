Suspeito de invadir casa e abusar de criança é preso, em Altamira

Um homem foi preso, na madrugada desta sexta-feira (1º), suspeito de invadir uma casa e abusar sexualmente de uma criança de seis anos, no bairro Brasília, em Altamira, no sudeste do Pará. Conforme as primeiras informações, a mãe da criança acionou a Polícia Militar após a vítima relatar o ocorrido.

Segundo o relato da mãe da criança, toda a família estava dormindo quando o crime ocorreu. A mãe ainda disse que o cunhado é o autor do abuso e que a vítima contou que o homem teria tocado em suas partes íntimas ao vê-la deitada na cama. Após o ato, o homem fugiu do local.

A Polícia foi ao endereço repassado pela família da vítima, onde o suspeito poderia estar e o homem foi preso em flagrante. Conforme a legislação brasileira, o crime de estupro de vulnerável se aplica mesmo que não tenha ocorrido a conjunção carnal.

Os agentes informaram que o suspeito seria reincidente no crime de estupro de vulnerável, mas não repassaram mais detalhes sobre qual outro abuso ele está envolvido. Além disso, ainda disseram que o suspeito já foi preso por violência doméstica, em 2019. Na situação do estupro, a ocorrência foi encaminhada para as providências legais e investigativas na delegacia de polícia civil de Altamira.

A Polícia Civil, além de confirmar a prisão do homem, informou, por meio de nota, que o suspeito do crime está à disposição da Justiça. O caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Altamira.