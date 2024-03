Condenado por estupro e triplo homicídio, idoso é preso 38 anos após o crime, em Breu Branco

Um homem identificado como Idivalde de Aguiar Coelho, de 77 anos, foi preso na última sexta-feira (8), na zona rural de Quatro Bocas, em Breu Branco, no sudeste paraense. O idoso estava foragido desde 2018 e foi condenado por um triplo homicídio que ocorreu em 24 de março de 1986, em uma localidade conhecida como Ribeirão da Palha, na zona rural de Peçanha, no estado de Minas Gerais. Ele foi acusado de ter matado uma mulher, além do pai e do cunhado dela, conforme apontam as primeiras informações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

O mandado de prisão definitiva foi expedido pela Comarca de Peçanha, em Minas Gerais. A prisão ocorreu por meio da Polícia Civil do Pará (PCPA) em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Governador Valadares, de Minas Gerais. Idivalde foi condenado, em 2013, a 39 anos de prisão pela morte de Elza Raimundo dos Santos, que na época do crime estava grávida, do pai e do cunhado dela. Após a condenação, Idivalde fugiu para o Pará. Ele recorreu em liberdade, e o processo transitou em julgado em 2016.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, no ano do crime, as investigações apontaram que a vítima vivia em condição análoga da escravidão em uma fazenda que era de propriedade de Idivalde. Além disso, segundo a denúncia, o réu estuprou a vítima, em 1985, que engravidou. Com medo de que a esposa descobrisse o caso extraconjugal, ele ameaçou matar a vítima caso ela contasse sobre a gestação a alguém.

De acordo com as informações daquele ano, no nono mês de gravidez, a vítima resolveu denunciar o crime à polícia. Acompanhada do pai, Geraldo Raimundo Ferreira, e do cunhado, Raimundo Pereira dos Santos, a vítima relatou o caso às autoridades policiais de Minas Gerais, que registraram o caso. Ao retornarem à fazenda do acusado, as três vítimas foram vítimas de uma emboscada e mortas a tiros por Idivalde e por um “capataz” da fazenda dele, identificado como José Guilherme da Silva. Até o momento, não se tem maiores informações sobre o segundo envolvido no crime.

Em 2013, Idivalde foi condenado a 39 anos pelos crimes pela justiça de Minas Gerais, mas ele recorreu em liberdade e fugiu para o Pará, conforme aponta o MPMG. Já em 2016, o caso transitou em julgado. Após a prisão, 38 anos após o crime, as autoridades conseguiram localizar o foragido na última sexta, sendo encaminhado à Delegacia de Breu Branco. Ele deve permanecer preso e ficará à disposição da justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil do Pará e ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A reportagem aguarda retorno.