Suspeito de estuprar filhas e sobrinha é preso em povoado no sudeste paraense

Um homem foi preso no povoado Maria Bonita, localizado entre os municípios de Eldorado do Carajás e Xinguara, no sudeste do Pará, pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra três crianças de 3, 4 e 5 anos. Duas das vítimas são filhas do investigado e a outra é sobrinha. Os abusos teriam começado há dez anos. O investigado foi localizado na manhã da última quarta-feira (19) por equipes da Polícia Civil de Parauapebas.

O mandado de prisão preventiva existente contra o homem foi cumprido por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca).

Segundo a Polícia Civil, após diversas buscas e aplicação de técnicas investigativas, o homem finalmente foi encontrado. Recebeu voz de prisão e, posteriormente, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Na unidade policial, foram realizados os procedimentos legais para que ele fique sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), à disposição do Poder Judiciário.​