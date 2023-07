Suspeito de estuprar 3 crianças em Belém é preso no município de Chapecó, em Santa Catarina

Policiais civis do Pará prenderam, em Santa Catarina (SC), um homem de 26 anos, indiciado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra três crianças no bairro Condor, em Belém. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca Santa Casa) e ocorreu, na quarta-feira (5), no município de Chapecó.

Os agentes deram cumprimento a dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça contra o homem. Segundo a delegada Carina Figueiredo, que deu voz de prisão ao indiciado, o registro da ocorrência foi realizado pela mãe de uma das vítimas em novembro de 2022. “As medidas cautelares são oriundas de investigações do crime de estupro de vulnerável. Durante as investigações, identificamos que o suspeito havia abusado da filha biológica, de uma sobrinha, de outra menor, filha da ex-enteada”, contou.

VEJA TAMBÉM:

Ainda com perícias e exames sexológicos, foi constatado que uma das menores contraiu sífilis em razão do estupro. “Com apresentação dos laudos e indícios de autoria, nós representamos pelas prisões preventivas e buscas, sendo deferido pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém. O investigado estava foragido e foi localizado pela equipe policial em Chapecó”, afirmou.

Após receber voz de prisão, o indiciado foi encaminhado ao sistema penal para aguardar transferência à capital paraense.