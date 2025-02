Suspeito de estuprar e engravidar mulher é preso em Magalhães Barata

Um homem foi preso suspeito de estupro qualificado no município de Magalhães Barata, no nordeste do Pará. O investigado foi detido na segunda-feira (17/02), após o caso ser informado para a Polícia Civil. As informações policiais são de que a vítima teria engravidado devido ao abuso sexual. Uma ação foi montada pela PC, por meio da Delegacia de Magalhães Barata, para cumprir o mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

Os detalhes do caso, repassados pela PC, são que o investigado passou a residir na casa da vítima e teria se aproveitado da confiança dos pais da mulher para ficar sozinho com ela. A vítima foi forçada a manter relações sexuais sob ameaça de morte. Ainda segundo a investigação policial, em decorrência dos abusos, a vítima engravidou do investigado.

Diante da denúncia do caso, a equipe policial realizou, com o apoio da Sala Lilás do município, a escuta especializada da vítima. Assim, foi representado pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo juiz do Termo de Magalhães Barata. Após a busca, o suspeito foi localizado, preso e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.