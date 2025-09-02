Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de estelionato é preso e carga de suplementos alimentares é apreendida em Belém

Foram recuperados 104 potes e pacotes de suplementos que teriam sido adquiridos por meio de fraude eletrônica

O Liberal
fonte

Suspeito de estelionato é preso e carga de suplementos alimentares é apreendida em Belém. (Foto: Polícia Civil)

Um homem suspeito de estelionato foi preso pela Polícia Civil em Belém. Na ação, realizada na segunda-feira (1º/9), vários potes e pacotes de suplemento alimentar e também aparelhos eletrônicos foram apreendidos. As investigações iniciaram para apurar um suposto crime de furto dos suplementos, que teria causado um grande prejuízo a uma empresa com sede em Castanhal, no nordeste do Pará.

Segundo o delegado Arthur do Rosário, diretor da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), os agentes realizaram o levantamento de informações sobre o suspeito. “Ele estaria percorrendo lojas de suplementos e farmácias de Belém, oferecendo os produtos da referida empresa lesada. Conseguimos encontrar o sujeito em plena negociação para comercializar significativa quantidade dos produtos”, explicou.

Durante buscas realizadas no interior do veículo conduzido pelo suspeito, foram encontradas unidades de suplementos alimentares. De acordo com a PC, o investigado confessou que adquiriu os produtos através de fraude eletrônica. Ele teria utilizado um cartão de crédito clonado e dados pessoais de uma mulher, com informações obtidas por meio de um grupo em um aplicativo de troca de mensagens. Porém, negou a participação no furto investigado pela equipe policial.

“O sujeito ainda confessou que em sua residência havia outras unidades de suplementos adquiridos por meio da mesma forma ilícita. Com base nas informações, nós deslocamos até o imóvel e apreendemos outra expressiva quantidade de produtos, uma CPU, uma câmera digital, um celular e o carro utilizado pelo criminoso. Ele recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido para a delegacia, onde foram adotados os procedimentos de praxe”, concluiu o delegado Arthur do Rosário.

O telefone e computadores apreendidos serão periciados para a completa elucidação do delito, inclusive para identificar possíveis fraudes eletrônicas e demais envolvidos. O preso já está à disposição do Poder Judiciário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

suspeito de estelionato
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de estelionato é preso e carga de suplementos alimentares é apreendida em Belém

Foram recuperados 104 potes e pacotes de suplementos que teriam sido adquiridos por meio de fraude eletrônica

02.09.25 15h11

POLÍCIA

Laudo sobre acidente com 4 mortes em Abel Figueiredo indica imprudência de caminhoneiro, diz defesa

Análise da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é sobre o sinistro registrado no dia 6 de julho deste ano e que envolveu um caminhão que transportava uma escavadeira e três motocicletas

02.09.25 12h33

POLÍCIA

Corpo de mulher desaparecida é encontrado boiando no rio Amazonas, no Marajó

Familiares da vítima reconheceram a vítima e confirmaram que a mulher estava desaparecida desde o dia 27 do mês passado

02.09.25 9h59

POLÍCIA

Homem é morto a facadas pela companheira em Igarapé-Açu

Inicialmente, a suspeita do crime foi presa pela polícia. No entanto, a Justiça determinou a soltura dela por haver indícios de legítima defesa

02.09.25 9h32

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo de mulher desaparecida é encontrado boiando no rio Amazonas, no Marajó

Familiares da vítima reconheceram a vítima e confirmaram que a mulher estava desaparecida desde o dia 27 do mês passado

02.09.25 9h59

BELÉM

Caso de racismo e transfobia é denunciado após briga em bar no Umarizal

Relato publicado nas redes sociais denuncia agressão física e ataques preconceituosos em um estabelecimento de Belém

01.09.25 23h35

POLÍCIA

Laudo sobre acidente com 4 mortes em Abel Figueiredo indica imprudência de caminhoneiro, diz defesa

Análise da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é sobre o sinistro registrado no dia 6 de julho deste ano e que envolveu um caminhão que transportava uma escavadeira e três motocicletas

02.09.25 12h33

POLÍCIA

Homem é morto a facadas pela companheira em Igarapé-Açu

Inicialmente, a suspeita do crime foi presa pela polícia. No entanto, a Justiça determinou a soltura dela por haver indícios de legítima defesa

02.09.25 9h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda