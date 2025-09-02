Suspeito de estelionato é preso e carga de suplementos alimentares é apreendida em Belém

Um homem suspeito de estelionato foi preso pela Polícia Civil em Belém. Na ação, realizada na segunda-feira (1º/9), vários potes e pacotes de suplemento alimentar e também aparelhos eletrônicos foram apreendidos. As investigações iniciaram para apurar um suposto crime de furto dos suplementos, que teria causado um grande prejuízo a uma empresa com sede em Castanhal, no nordeste do Pará.

Segundo o delegado Arthur do Rosário, diretor da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), os agentes realizaram o levantamento de informações sobre o suspeito. “Ele estaria percorrendo lojas de suplementos e farmácias de Belém, oferecendo os produtos da referida empresa lesada. Conseguimos encontrar o sujeito em plena negociação para comercializar significativa quantidade dos produtos”, explicou.

Durante buscas realizadas no interior do veículo conduzido pelo suspeito, foram encontradas unidades de suplementos alimentares. De acordo com a PC, o investigado confessou que adquiriu os produtos através de fraude eletrônica. Ele teria utilizado um cartão de crédito clonado e dados pessoais de uma mulher, com informações obtidas por meio de um grupo em um aplicativo de troca de mensagens. Porém, negou a participação no furto investigado pela equipe policial.

“O sujeito ainda confessou que em sua residência havia outras unidades de suplementos adquiridos por meio da mesma forma ilícita. Com base nas informações, nós deslocamos até o imóvel e apreendemos outra expressiva quantidade de produtos, uma CPU, uma câmera digital, um celular e o carro utilizado pelo criminoso. Ele recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido para a delegacia, onde foram adotados os procedimentos de praxe”, concluiu o delegado Arthur do Rosário.

O telefone e computadores apreendidos serão periciados para a completa elucidação do delito, inclusive para identificar possíveis fraudes eletrônicas e demais envolvidos. O preso já está à disposição do Poder Judiciário.