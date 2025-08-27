Capa Jornal Amazônia
Suspeito de envolvimento em sequestro de empresário é preso em Castanhal

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e prender outros possíveis integrantes do grupo criminoso

O Liberal
fonte

Segundo a Polícia Civil, o homem foi abordado enquanto trafegava em um caminhão da empresa para a qual presta serviços. (Divulgação/ PC)

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cumpriu nesta quarta-feira (27) um mandado de prisão preventiva contra Railan Teles Pinto, no município de Castanhal, nordeste do estado. A ação integra um novo desdobramento da Operação Forquilha, deflagrada em 10 de junho deste ano.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi abordado enquanto trafegava em um caminhão da empresa para a qual presta serviços. Além da prisão preventiva, Railan também teve contra si cumprido um mandado decorrente de condenação definitiva a 12 anos de prisão por roubo.

O caso

De acordo com o inquérito, Railan integra uma associação criminosa armada responsável pelo sequestro e roubo contra um empresário, ocorrido em 9 de janeiro de 2024, em Ananindeua. Na ocasião, a vítima foi rendida por três criminosos em um veículo Toyota Etios vermelho, supostamente dirigido por Railan, no momento em que chegava em sua residência, no bairro do Icuí. Os sequestradores exigiram R$ 200 mil como resgate.

Após diligências, a polícia conseguiu libertar o empresário em um cativeiro no município de Benevides, com a integridade física preservada, após mais de 12 horas em poder dos criminosos.

Operação Forquilha

As investigações identificaram oito envolvidos no crime. Sete foram presos em junho, quando a Operação Forquilha foi deflagrada, e o oitavo – Railan Teles Pinto – foi capturado nesta quarta-feira. Todos estão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e prender outros possíveis integrantes do grupo criminoso.

Palavras-chave

polícia

suspeito de sequestrar empresário

prisão no pará

ananindeua

castanhal no pará
