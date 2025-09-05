Suspeito de distribuir drogas é detido com cocaína, oxi e maconha em Ananindeua

Um homem foi preso em flagrante suspeito de envolvimento com tráfico de drogas em Ananindeua. A ação ocorreu na noite de quinta-feira (5), no bairro da Guanabara, após o investigado ser monitorado por várias horas pelos agentes da Polícia Civil. Segundo as informações da PC, 8 kg de entorpecentes distribuídos entre cocaína, oxi e maconha foram apreendidos.

De acordo com a PC, os agentes da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC) iniciaram o monitoramento do suspeito nas primeiras horas do dia. A diligência apurava denúncias sobre membros de uma facção criminosa que estariam distribuindo drogas nos bairros do Castanheira, Guanabara e Una. Os policiais localizaram os suspeitos e passaram a fazer o monitoramento, aguardando o melhor momento para realizar a abordagem.

Por volta de 20h, a equipe visualizou um suspeito entrando em um veículo com uma sacola verde na mão. Os policiais suspeitaram tratar-se de drogas. Diante da situação, foi feita a abordagem do veículo em via pública. Dentro do carro estava um homem apontado como sendo membro de uma facção. Ele transportava cerca de 8 kg de drogas diversas (cocaína, oxi e maconha). Ainda conforme a PC, o entorpecente seria distribuído em pontos de vendas de drogas. Além das substâncias entorpecentes, foi apreendido o veículo utilizado pelo investigado. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde foi colocado à disposição da Justiça.