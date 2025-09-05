Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de distribuir drogas é detido com cocaína, oxi e maconha em Ananindeua

A ação ocorreu na noite de quinta-feira (5), no bairro da Guanabara

O Liberal
fonte

Suspeito de distribuir drogas é detido com cocaína, oxi e maconha em Ananindeua. (Foto: Polícia Civil)

Um homem foi preso em flagrante suspeito de envolvimento com tráfico de drogas em Ananindeua. A ação ocorreu na noite de quinta-feira (5), no bairro da Guanabara, após o investigado ser monitorado por várias horas pelos agentes da Polícia Civil. Segundo as informações da PC, 8 kg de entorpecentes distribuídos entre cocaína, oxi e maconha foram apreendidos.

De acordo com a PC, os agentes da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC) iniciaram o monitoramento do suspeito nas primeiras horas do dia. A diligência apurava denúncias sobre membros de uma facção criminosa que estariam distribuindo drogas nos bairros do Castanheira, Guanabara e Una. Os policiais localizaram os suspeitos e passaram a fazer o monitoramento, aguardando o melhor momento para realizar a abordagem.

Por volta de 20h, a equipe visualizou um suspeito entrando em um veículo com uma sacola verde na mão. Os policiais suspeitaram tratar-se de drogas. Diante da situação, foi feita a abordagem do veículo em via pública. Dentro do carro estava um homem apontado como sendo membro de uma facção. Ele transportava cerca de 8 kg de drogas diversas (cocaína, oxi e maconha). Ainda conforme a PC, o entorpecente seria distribuído em pontos de vendas de drogas. Além das substâncias entorpecentes, foi apreendido o veículo utilizado pelo investigado. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde foi colocado à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tráfico de drogas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Empresário é assassinado com um tiro na frente das filhas em Castanhal

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), quando a vítima deixava as crianças na escola, no centro da cidade

05.09.25 9h47

TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito de distribuir drogas é detido com cocaína, oxi e maconha em Ananindeua

A ação ocorreu na noite de quinta-feira (5), no bairro da Guanabara

05.09.25 9h15

TRISTEZA

Curto-circuito pode ter causado incêndio que destruiu sete casas no Tapanã

Durante a ocorrência, o idoso José Nestor passou mal e morreu por complicações cardíacas. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

04.09.25 23h44

JUSTIÇA

Acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena são condenados em Belém

Familiares da vítima afirmaram, na época do ocorrido, que o crime poderia estar relacionado a “picuinhas” e “inveja” no ambiente de trabalho

04.09.25 22h56

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Empresário é assassinado com um tiro na frente das filhas em Castanhal

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), quando a vítima deixava as crianças na escola, no centro da cidade

05.09.25 9h47

JUSTIÇA

Acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena são condenados em Belém

Familiares da vítima afirmaram, na época do ocorrido, que o crime poderia estar relacionado a “picuinhas” e “inveja” no ambiente de trabalho

04.09.25 22h56

Igarapé-Açu

Polícia Federal apreende drogas na casa de vereador no interior do Pará

A ação foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (Ficco) em cidades paraenses e nos estados de Goiás e Santa Catarina.

04.09.25 18h09

TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito de distribuir drogas é detido com cocaína, oxi e maconha em Ananindeua

A ação ocorreu na noite de quinta-feira (5), no bairro da Guanabara

05.09.25 9h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda