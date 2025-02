Suspeito de cometer roubos usando dados de vítimas na internet é preso em Belém

Um homem foi preso suspeito dos crimes de furto qualificado e associação criminosa em Belém. O investigado foi capturado pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (21/02), durante o cumprimento de um mandado de prisão e quatro mandados de busca e apreensão. Conforme as apurações, o grupo investigado coletava as informações de pessoas em bancos de dados clandestinos na internet. Os suspeitos abriam contas bancárias usando o nome das vítimas e solicitavam a portabilidade do salário para essas contas que eles tinham acesso.

A prisão do suspeito foi realizada por meio da Divisão de Crimes contra Direitos Individuais Praticados por Meios Cibernéticos (DCCDI). Após denúncias, as autoridades passaram a monitorar o grupo criminoso e a maneira como eles agiam nos atos ilícitos. A equipe policial identificou que o grupo de criminosos conseguiu realizar a portabilidade de um salário de uma servidora pública. Além disso, foi encontrada outra vítima da mesma prática criminosa no Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

No decorrer das diligências, a PC conseguiu identificar, localizar e prender um dos suspeitos de participar dos crimes. Ele foi conduzido para a unidade policial e segue à disposição da Justiça. Outras investigações continuam sendo realizadas pela PC, a fim de identificar e localizar todos os envolvidos no caso.