Veja como evitar golpes e roubo de dados pessoais por meio de Inteligência Artificial

Cada vez mais usuais, os golpes de phishing, que consistem em tentativas de fraude para obter ilegalmente informações, evoluíram consideravelmente nos últimos anos. O que antes eram ataques básicos e facilmente identificáveis se transformou em esquemas altamente personalizados e sofisticados. Algoritmos de inteligência artificial (IA) agora permitem que cibercriminosos adaptem e-mails de phishing a alvos específicos, tornando os golpes ainda mais convincentes.

Marcio Teixeira, especialista do Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), organização dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade, alerta sobre a crescente sofisticação desses golpes gerados por IA e dá dicas de proteção para as ameaças de roubos de dados. Com o aumento exponencial desses ataques, enfatiza que os profissionais de segurança cibernética precisam intensificar os treinamentos de conscientização, estratégia fundamental para proteger dados e organizações.

“O treinamento e a conscientização tornaram-se estratégias de defesa fundamentais, pois abordam o elemento humano, que continua sendo uma vulnerabilidade significativa na segurança cibernética. Por isso, os profissionais de cibersegurança estão enfatizando cada vez mais o treinamento como uma medida crítica de defesa. Esses programas ensinam profissionais de TI e funcionários a reconhecer e evitar diversas ameaças cibernéticas”, completa Teixeira.

Confira dicas para integrar defesas técnicas e humanas em segurança cibernética

Educação sobre ameaças atuais: Forneça treinamento sobre as mais recentes ameaças cibernéticas, como golpes de phishing gerados por inteligência artificial (IA), e destaque como essas ameaças diferem dos ataques tradicionais. Atualize regularmente as equipes sobre novas táticas e técnicas usadas por cibercriminosos.

Exercícios de phishing simulados: Realize simulações regulares que reproduzam cenários reais de phishing. Isso ajuda os funcionários a praticar e melhorar suas habilidades de detecção e resposta a tentativas de golpes.

Protocolos de relatório: Crie canais simples e acessíveis para que os funcionários possam relatar e-mails suspeitos e outras possíveis ameaças.

Aprendizado contínuo e atualizações: Implemente cursos de atualização periódicos para que todos os funcionários se mantenham atualizados sobre as melhores práticas em cibersegurança.

Construção de uma cultura de segurança: Envolva a liderança organizacional na promoção e participação ativa em treinamentos, mantendo uma comunicação aberta sobre questões de segurança e fomentando um senso de responsabilidade coletiva.

Benefícios de treinamento e conscientização

Teixeira destaca que equilibrar defesas técnicas com a conscientização é essencial para uma estratégia robusta de segurança cibernética. Um programa de treinamento eficaz deve ser abrangente, adaptável e incluir os componentes acima para preparar os funcionários contra ameaças que superem as medidas técnicas, como ataques sofisticados de phishing.

Melhoria contínua

Para garantir a efetividade das medidas de segurança, é essencial fomentar a colaboração entre as equipes de TI/segurança e outros departamentos, alinhando treinamentos com as necessidades organizacionais. Além disso, avaliações regulares de vulnerabilidade e testes de segurança ajudam a identificar e corrigir fraquezas nas defesas técnicas e humanas.