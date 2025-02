Foragido suspeito de sequestrar e extorquir motorista de aplicativo é preso pela PC em Belém

Um homem foragido da Justiça foi preso suspeito de envolvimento em um sequestro de um motorista de aplicativo em Belém. A ação para capturar o investigado ocorreu na tarde da última quinta-feira (20/02), em cumprimento a um mandado de prisão. Conforme a Polícia Civil, o suspeito pode responder pelos crimes de roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e extorsão.

A ordem para prender preventivamente o investigado foi expedida pelo juízo da 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém. A PC, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), foi ao endereço do evadido para cumprir o mandado.

Relembre o crime

Segundo as investigações, o sequestro do motorista de aplicativo aconteceu no dia 4 de dezembro de 2024, quando quatro homens se passaram por passageiros de um aplicativo de transporte. Os suspeitos, portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto ao motorista quando chegaram no local de destino da viagem. Durante a ação criminosa, a vítima foi forçada a fornecer a senha do aparelho celular. Os suspeitos realizaram empréstimos bancários e transferiram aproximadamente R$ 3,5 mil para contas bancárias vinculadas ao grupo criminoso. O veículo da vítima foi levado pelos suspeitos e recuperado pelos policiais civis no dia seguinte ao crime.

Ao longo das diligências, dois homens foram identificados. De acordo com a PC, o suspeito preso na ação de quinta-feira estava na condição de foragido da Justiça desde dezembro de 2024. Ele havia descumprido a medida cautelar de monitoramento eletrônico. O segundo criminoso identificado ainda segue foragido e as investigações da PCPA prosseguem com o intuito de realizar a prisão do investigado.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.