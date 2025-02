Suspeito de roubo e homicídio qualificado é detido por uso de documento falso em Redenção

Um homem, que não teve o nome revelado pela Polícia Civil, foi preso em flagrante por uso de documentos falsos em Redenção, no sudeste do Pará. A ação ocorreu na segunda-feira (17/02), após diligências para capturar o suspeito que tinha dois mandados de prisão preventiva em aberto pelos crimes de roubo majorado e homicídio qualificado.

A ação foi realizada por meio da Delegacia de Homicídios de Redenção e com o apoio da Delegacia de Conflitos Agrários de Redenção. Conforme a PC, os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Redenção e então tiveram início as diligências da operação “Cumpra-se!”, com o intuito de capturar o indivíduo. No entanto, quando o investigado foi localizado pela equipe policial, teria apresentado um documento de identificação falso. Após os agentes comprovarem a fraude, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelo uso de documento falso. Os policiais civis conduziram o homem até a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários e ele está à disposição da Justiça.

A operação “Cumpra-se!” foi elaborada com o objetivo principal de dar cumprimento a mandados de prisão pendentes, pela prática de crimes contra a vida e outras atividades ilegais de maior gravidade.