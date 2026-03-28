Suspeito de atropelar e matar menina de 4 anos em Abaetetuba é preso em Belém

Foi preso na tarde deste sábado (28), em Belém, o suspeito de atropelar e matar a pequena Rayla Maria, de apenas 4 anos, no município de Abaetetuba, nordeste do Pará. O homem, identificado como Rosinaldo Cavalcante Macêdo, estava foragido desde o dia do crime.

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A prisão ocorre após a Polícia Civil solicitar à Justiça a prisão preventiva do suspeito, conforme havia informado mais cedo o advogado da família da vítima, Caio Sena. Desde então, equipes policiais realizavam diligências para localizar o investigado.

O caso aconteceu no último dia 22, no bairro São Sebastião, em Abaetetuba, e causou forte comoção entre moradores da cidade. Desde o atropelamento, familiares da criança vinham cobrando justiça e agilidade nas investigações.

Na sexta-feira (27), um dia antes da prisão, familiares de Rayla realizaram uma manifestação em frente à Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba. Após o ato, eles foram recebidos pelo superintendente da Polícia Civil na região do Baixo Tocantins, Mhoab Khayan Azevedo Lima, que informou sobre o andamento das investigações e as buscas pelo suspeito.

Com a prisão efetuada, Rosinaldo deve permanecer à disposição da Justiça. A Polícia Civil deve dar continuidade às investigações para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

O caso

O episódio ocorreu na avenida Hildo de Carvalho, por volta das 19h de 22 de março deste ano. Segundo relatos, o motorista perdeu o controle do carro, subiu na calçada e atingiu a vítima, que estava brincando em frente à própria residência. A menina não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Após o atropelamento, o suspeito fugiu sem prestar socorro e, até o momento, não foi localizado. Uma mulher que estava no banco do passageiro e seria a esposa do suspeito foi encontrada com escoriações no rosto. A mulher foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento.

Durante a vistoria no interior do veículo, os policiais encontraram uma garrafa de bebida alcoólica, o que pode indicar que o condutor havia ingerido álcool antes do acidente.