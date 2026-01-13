Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de ameaça e tentativa de feminicídio contra ex-companheira é preso no Marajó

O homem foi detido após uma ação da polícia no município de Chaves

O Liberal

Um homem suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira na área rural de Chaves, no Arquipélago do Marajó, foi preso em uma operação conjunta das Polícias Militar e Civil. O investigado foi detido na segunda-feira (12), após ser localizado em uma embarcação enquanto tentava fugir da cidade. A vítima relatou que, durante a agressão, o suspeito chegou a cortar o cabelo dela utilizando uma faca.

De acordo com informações policiais, o episódio aconteceu depois que a mulher decidiu colocar um ponto final no relacionamento que mantinha com o investigado há alguns meses. Incomodado com a separação, o homem teria iniciado uma perseguição contra ela.

Conforme o registro policial, a vítima percebeu que estava sendo acompanhada enquanto estava indo trabalhar. Em determinado momento, o suspeito desferiu um soco no peito da mulher, que caiu ao solo e começou a pedir ajuda. Ao tentar escapar, ela foi enforcada, mas conseguiu se desvencilhar após atingir o homem com uma cotovelada.

Logo depois, o suspeito puxou uma faca e tentou feri-la, mas não conseguiu. Em seguida, agarrou o cabelo da mulher e o cortou com a arma branca. Os pedidos de ajuda chamaram a atenção de um morador da área, que apareceu com um terçado e conseguiu afastar o suspeito, que fugiu para dentro da mata.

Após o ataque, o homem teria continuado circulando próximo à residência da vítima e enviado áudios com intimidações, afirmando que atearia fogo na casa dela e de familiares enquanto estivessem dormindo.

Ainda na madrugada de segunda-feira, equipes das polícias Militar e Civil realizaram buscas pela região, considerada de difícil acesso. O suspeito foi localizado no meio do rio, a bordo de uma embarcação do tipo rabeta, enquanto tentava fugir para outra área. O homem e a vítima foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Chaves para as providências cabíveis. A investigação permanece sob responsabilidade da Polícia Civil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tentativa de feminicídio

crime de ameaça
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito de fazer ‘delivery de drogas’ é preso em flagrante em Santarém

O suspeito foi detido na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Santarenzinho

13.01.26 12h33

PRESO

Suspeito de ameaça e tentativa de feminicídio contra ex-companheira é preso no Marajó

O homem foi detido após uma ação da polícia no município de Chaves

13.01.26 10h45

HOMICÍDIO

Jovem de 18 anos é morto a tiros em área de mata em Parauapebas

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12)

13.01.26 10h19

HOMICÍDIO

Homem em situação de rua é morto a tiros em Redenção

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12), no Setor Átila

13.01.26 8h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FLAGRANTE

Médica é presa com mais de 70 kg de drogas em frente às filhas

Edivania Soares de Sousa transportava maconha e skunk com duas filhas menores no carro

12.01.26 22h05

POLÍCIA

Mãe é presa por agredir três filhos com fio elétrico em Marituba; um deles bebê

Bebê de um ano, e crianças de 4 e 6 anos foram encontradas com várias marcas pelos corpos; mãe foi presa em flagrante

12.01.26 21h49

POLÍCIA

Menino de 14 anos morre por descarga elétrica em instalação irregular em Marabá

Vizinho responsável pela instalação elétrica não prestou socorro à vítima ou apoio à família

12.01.26 22h51

ACIDENTE

Criança morre em colisão entre quadriciclo e caminhonete na divisa de Anapu e Pacajá (PA)

O acidente gravíssimo ocorreu na manhã desta segunda-feira (12), após uma curva na Vicinal da Ajax

12.01.26 23h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda