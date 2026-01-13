Suspeito de ameaça e tentativa de feminicídio contra ex-companheira é preso no Marajó

Um homem suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira na área rural de Chaves, no Arquipélago do Marajó, foi preso em uma operação conjunta das Polícias Militar e Civil. O investigado foi detido na segunda-feira (12), após ser localizado em uma embarcação enquanto tentava fugir da cidade. A vítima relatou que, durante a agressão, o suspeito chegou a cortar o cabelo dela utilizando uma faca.

De acordo com informações policiais, o episódio aconteceu depois que a mulher decidiu colocar um ponto final no relacionamento que mantinha com o investigado há alguns meses. Incomodado com a separação, o homem teria iniciado uma perseguição contra ela.

Conforme o registro policial, a vítima percebeu que estava sendo acompanhada enquanto estava indo trabalhar. Em determinado momento, o suspeito desferiu um soco no peito da mulher, que caiu ao solo e começou a pedir ajuda. Ao tentar escapar, ela foi enforcada, mas conseguiu se desvencilhar após atingir o homem com uma cotovelada.

Logo depois, o suspeito puxou uma faca e tentou feri-la, mas não conseguiu. Em seguida, agarrou o cabelo da mulher e o cortou com a arma branca. Os pedidos de ajuda chamaram a atenção de um morador da área, que apareceu com um terçado e conseguiu afastar o suspeito, que fugiu para dentro da mata.

Após o ataque, o homem teria continuado circulando próximo à residência da vítima e enviado áudios com intimidações, afirmando que atearia fogo na casa dela e de familiares enquanto estivessem dormindo.

Ainda na madrugada de segunda-feira, equipes das polícias Militar e Civil realizaram buscas pela região, considerada de difícil acesso. O suspeito foi localizado no meio do rio, a bordo de uma embarcação do tipo rabeta, enquanto tentava fugir para outra área. O homem e a vítima foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Chaves para as providências cabíveis. A investigação permanece sob responsabilidade da Polícia Civil.