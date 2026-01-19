Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de agredir a companheira com um pedaço de madeira é preso em Santa Izabel do Pará

O caso foi registrado na noite de domingo (28)

O Liberal
fonte

Suspeito de agredir a companheira com um pedaço de madeira é preso em Santa Izabel do Pará. (Foto: Polícia Civil)

Um homem suspeito de lesão corporal contra a companheira foi preso em flagrante em Santa Izabel do Pará, no nordeste do estado. Ele foi detido por agentes da Polícia Civil na noite de domingo (18), após a vítima comparecer à unidade policial para registrar um Boletim de Ocorrência.

A equipe da 17ª Seccional Urbana de Santa Izabel do Pará realizou a prisão do homem suspeito. Conforme relatado em depoimento pela vítima, o companheiro teria iniciado as agressões físicas em via pública, desferindo diversos socos em seu rosto. A mulher contou que os golpes teriam sido motivados pelo fato de ela ter se recusado a continuar bebendo com o autor em um estabelecimento.

Conforme a PC, após as agressões na via, a vítima foi embora para sua residência. Logo em seguida, o suspeito chegou ao local e teria continuado a agredi-la. Porém, desta vez, atingindo a região das pernas da mulher com um pedaço de madeira. Diante dos fatos, a vítima dirigiu-se até a unidade policial, onde formalizou a denúncia.

Diante do caso, uma equipe policial deslocou-se até a residência do suspeito, onde foi efetuada a prisão. Ele foi conduzido para a Delegacia de Santa Izabel, para a adoção das providências legais cabíveis, em razão da prática de violência doméstica contra a mulher. O homem encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

lesão corporal
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de agredir a companheira com um pedaço de madeira é preso em Santa Izabel do Pará

O caso foi registrado na noite de domingo (28)

19.01.26 12h56

INVESTIGAÇÃO

Tentativa de homicídio termina com um suspeito preso em Marabá

O caso foi registrado na noite de domingo (18)

19.01.26 12h32

BUSCAS

Homem desaparece ao entrar no rio Xingu, na orla de Altamira

O caso foi registrado na tarde de domingo (18)

19.01.26 11h38

HOMICÍDIO

Jovem é morto esfaqueado em Cametá após discussão; suspeita é presa

O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (19)

19.01.26 10h44

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Bandidos fazem família refém dentro de casa, torturam pai e roubam R$ 100 mil em Belém

Quadrilha invadiu casa de família no conjunto Pedro Teixeira durante a madrugada do último sábado (17)

18.01.26 22h53

ACIDENTE

Dois jovens em motocicleta morrem ao cair de ponte em Santarém

O acidente ocorreu na tarde de domingo (18), na PA-370

19.01.26 9h19

VIOLÊNCIA

Paraense é morto a facadas dentro de frigorífico em Santa Catarina

Crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (16), em Itajaí; vítima foi atacada por um colega de trabalho e morreu ainda no local

17.01.26 11h23

HOMICÍDIO

Jovem é morto esfaqueado em Cametá após discussão; suspeita é presa

O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (19)

19.01.26 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda