Suspeito de agredir a companheira com um pedaço de madeira é preso em Santa Izabel do Pará

Um homem suspeito de lesão corporal contra a companheira foi preso em flagrante em Santa Izabel do Pará, no nordeste do estado. Ele foi detido por agentes da Polícia Civil na noite de domingo (18), após a vítima comparecer à unidade policial para registrar um Boletim de Ocorrência.

A equipe da 17ª Seccional Urbana de Santa Izabel do Pará realizou a prisão do homem suspeito. Conforme relatado em depoimento pela vítima, o companheiro teria iniciado as agressões físicas em via pública, desferindo diversos socos em seu rosto. A mulher contou que os golpes teriam sido motivados pelo fato de ela ter se recusado a continuar bebendo com o autor em um estabelecimento.

Conforme a PC, após as agressões na via, a vítima foi embora para sua residência. Logo em seguida, o suspeito chegou ao local e teria continuado a agredi-la. Porém, desta vez, atingindo a região das pernas da mulher com um pedaço de madeira. Diante dos fatos, a vítima dirigiu-se até a unidade policial, onde formalizou a denúncia.

Diante do caso, uma equipe policial deslocou-se até a residência do suspeito, onde foi efetuada a prisão. Ele foi conduzido para a Delegacia de Santa Izabel, para a adoção das providências legais cabíveis, em razão da prática de violência doméstica contra a mulher. O homem encontra-se à disposição do Poder Judiciário.