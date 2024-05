Suspeito cometer roubo e sequestro morre em intervenção policial em Barcarena

Uma intervenção policial resultou na morte de Marcelo Maciel Vale, mais conhecido como MT, na tarde de terça-feira (7/05), no município de Barcarena, nordeste do Pará. Tudo ocorreu durante o cumprimento de uma mandado de prisão preventiva contra Marcelo, que era investigado por roubo com arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, caso que ocorreu neste ano.

Após investigações, a Polícia Civil descobriu o local onde Marcelo estava escondido, no bairro Novo Horizonte. Quando foram ao endereço para cumprir a ordem judicial, expedida pela Comarca de Moju, teriam sido recebidos a tiros disparados pelo suspeito. Na ação, ocorreu a troca de tiros entre o investigado e os policiais. Quando o suspeito parou de disparar, os agentes entraram na casa e constataram que Marcelo foi atingido por um dos disparos. Os agentes acionaram o Corpo de Bombeiros, que socorreu o suspeito para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No entanto, após dar entrada no local, o suspeito morreu.

Na casa onde Marcelo estava escondido os agentes apreenderam uma pistola ponto 40 de cor prata, com quatro estojos deflagrados e sete munições intactas; dois aparelhos celulares, um documento de identidade em nome de outro homem e seis cartões de crédito.

Em nota, a Polícia Civil informou que Marcelo Maciel Vale morreu em uma troca de tiros durante cumprimento de mandado de prisão, em operação conjunta das polícias civil e militar. Ele era investigado pelos crimes de roubos majorados, tráfico de drogas, receptação e falsa identidade. O caso é investigado pela delegacia de Barcarena.

Investigação

Marcelo era investigado por um roubo a uma residência, que ocorreu em março de 2024. Na ocasião, imagens de câmeras de segurança mostram dois suspeitos entrando em uma casa vestidos com roupas da Polícia Civil. Eles fizeram os moradores reféns e levaram vários itens de valor do local.

Segundo os agentes, o investigado tinha uma extensa ficha criminal por envolvimento em crimes como morte de agentes da segurança pública; roubos em Vila dos Cabanos e Barcarena Sede, inclusive uso de violência, arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas; além de homicídio. A arma apreendida com o suspeito ainda