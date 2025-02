Suspeita de sequestrar recém-nascida em Marabá é presa pela PC

Uma mulher suspeita de sequestrar uma recém-nascida, de apenas 15 dias, foi presa pela Polícia Civil, em Marabá, no sudeste do Pará. A investigada foi capturada em uma ação realizada na segunda-feira (24/02), por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA). A criança foi resgatada e entregue à família.

Conforme a PC, a ação iniciou após a mãe da bebê comparecer à delegacia especializada para denunciar o desaparecimento da filha. No relato, ela informou que uma mulher havia levado o bebê. Imediatamente, a polícia iniciou as diligências investigativas, com apoio de equipes de outras delegacias do município, para encontrar a criança.

Após serem localizadas em um bairro do município, a suspeita e a recém-nascida foram encaminhadas à delegacia para realização dos procedimentos legais. A mulher foi autuada em flagrante com base no artigo 237 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e está presa à disposição da Justiça.

“A rápida ação policial foi crucial para a recuperação da bebê e garantiu que a responsável pelo crime fosse detida antes que qualquer dano maior fosse causado. O caso reforça a importância da atuação conjunta das forças de segurança em Marabá, garantindo uma resposta eficaz no combate a crimes que atentam contra a integridade de crianças e adolescentes”, explica o delegado Vinicius Cardoso, superintendente regional.