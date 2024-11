Homem que tentou sequestrar criança em São Paulo é preso

O homem que tentou sequestrar uma criança à luz do dia na zona norte de São Paulo foi preso pela polícia civil. A ação ocorreu na quarta-feira (20), mas o suspeito foi identificado e preso dois dias após, na sexta-feira (22). De acordo com a polícia, o homem seguia detido neste sábado (23), obedecendo o prazo da detenção temporária. Com informações da CNN Brasil.

A medida manterá o suspeito sob custódia por um período que varia de 5 a 30 dias, que pode ser prorrogado pelo mesmo período, caso a Justiça entenda que haja necessidade.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que uma testemunha e a mãe das crianças já foram ouvidas no inquérito policial que apura o caso. A família também indica que não conhecia o suspeito.