Homem arranca criança da mão da tia no meio da rua em São Paulo

Um homem tentou sequestrar uma criança de três anos no meio da rua na Zona Norte de São Paulo, na última quarta-feira (20/11). A criança estava acompanhada pela tia, quando o suspeito se aproximou. As câmeras de segurança de um condomínio na Avenida Nossa Senhora do Ó, no bairro do Limão, gravaram toda a ação. O suspeito foi localizado e detido na tarde da última sexta-feira (22/11). A família informou que não conhecia o suspeito.

As imagens mostram a mulher andando com a criança. Quando o suspeito, vestido de preto, atravessa a rua e se aproxima, a cuidadora se afasta com a criança. O homem segue os dois e oferece a mão para a criança segurar. O menino se assusta, e a babá o pega no colo.

Os dois tentaram retornar em direção à entrada do condomínio, mas foram seguidos pelo homem. O suspeito segurou a babá pelo cabelo e depois a empurrou com a criança na grama com a criança. Quando a mulher tenta se levantar, o homem chuta as costas da cuidadora. A tia do menino fica caída e o homem pega a criança no colo.

Nesse momento, outro homem que estava na esquina observando a cena corre e começa a segurar o suspeito. Os dois junto com a criança vão para o meio da rua correndo o risco de serem atropelados pelos carros. A babá se levanta e consegue resgatar a criança. Após isso, outra câmera mostram os dois homens discutindo. Até que o suspeito sai andando em outra direção.

De acordo com o relato da cuidadora para a Polícia, o homem que tentou sequestrar a criança fazia perguntas sobre o vínculo dela com a criança. O porteiro do condomínio acionou a polícia e três viaturas foram ao local, mas ao chegaramo suspeito já havia fugido.