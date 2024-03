Suspeita de integrar facção criminosa é presa por ameaça, no Marajó

Uma mulher que se denominava integrante de uma facção criminosa foi presa na terça-feira (5), no município de Portel, no Marajó. A suposta faccionada é suspeita de ameaçar uma outra mulher devido ao furto de um aparelho celular. Conforme o que foi informado pela denunciante, a suspeita dizia fazer parte do chamado ‘tribunal do crime’ que atuava na região.

A vítima procurou as autoridades policiais e contou que a suspeita ameaçou a ‘disciplinar’. Conforme os agentes, tudo começou após a vítima ser acusada de furtar o celular da mãe da suspeita. Segundo o portal Notícias Marajó, a presa teria feito as ameaças e também ligações para um homem conhecido como “Mascote”, que seria chefe em uma facção de Portel. Mascote teria dito para a vítima que iria lhe bater com ‘golpes de estaca’.

De acordo com o relato da vítima, as ameaças iriam acabar somente quando o celular fosse devolvido. Não suportando mais a situação, a vítima comunicou a polícia do caso e marcou um encontro com a suspeita, no pretexto de resolver a desavença entre elas. A polícia estava no local e deu ordem de prisão para a suspeita. Após a situação, a mulher supostamente envolvida com facções foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Portel.