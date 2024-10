Suposto racha entre automóveis de luxo termina com motorista ferida no bairro do Marco, em Belém

Uma mulher ficou ferida depois do carro dela capotar ao ser atingido por um automóvel de luxo na avenida Duque de Caxias com a Travessa do Chaco, no bairro do Marco, em Belém, na noite desta quarta-feira (2/10). Moradores relataram à polícia que o acidente aconteceu enquanto um Audi A3 e uma BMW supostamente participavam de um racha no local.

Durante a corrida, o Audi bateu contra um Renault Kwid branco, carro que tombou no cruzamento entre a Duque e a Travessa do Chaco, conforme o relato das autoridades. Já a BMW, fugiu logo em seguida. O motorista do Audi foi pego pela população até a chegada da polícia. A condutora do Kwid ficou machucada e precisou ser encaminhada para atendimento médico.

Após o acidente, residentes ficaram revoltados com o que aconteceu e tentaram agredir o motorista do Audi, que tem 37 anos. De acordo com a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou à Redação Integrada de O Liberal que “agentes de trânsito orientaram os condutores na avenida Duque de Caxias com a travessa do Chaco, para manter a fluidez e segurança viária devido a um sinistro, com capotamento de um veículo, que ocorreu no local e que interditou duas faixas de rolamento”. A liberação total da via ocorreu por volta das 23h30.

Policiais militares apresentaram o motorista do Audi A3 na Seccional da Sacramenta. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por lesão corporal culposa e está à disposição da Justiça. O carro do suspeito está apreendido, ainda conforme o comunicado da PC.