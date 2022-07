Supermercado é consumido pelo fogo na tarde desta quinta-feira (14/07) em Barcarena

​Um incêndio de grandes proporções destruiu um supermercado, na tarde desta quinta-feira (14), na avenida Francisco Vinagre, na Vila dos Cabanos, em Barcarena, região nordeste do Estado. O incêndio começou por volta das 11h e, às 12h50, ainda não havia sido controlado. Não há informações sobre feridos. Também não se sabe o que pode ter provocado o incêndio.

​ Mas somente a perícia do Corpo de Bombeiros poderá indicar a causa exata do sinistro.​

Porém, imagens que circulam nas redes sociais mostram o fogo vindo da parte de cima do supermercado, o que levanta a hipótese de umde empresas privadas e da Prefeitura de Barcarena foram chamados para ajudar as duasno combate às chamas.A Polícia Militar está no local e tenta dispersar os curiosos, pois o vidro da frente do estabelecimento corre o risco de estourar a qualquer momento.

Matéria em atualização. Acompanhe.