Incêndio destrói duas casas no bairro do Guamá em Belém

Um princípio de incêndio foi registrado, na manhã deta quarta-feira (29), no bairro do Guamá, em Belém. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM-PA) foi acionado para combater as chamas em uma casa, que fica na passagem São Cristõvão. Devido ao fato de a via ser bem estreita, a equipe teve dificuldades de entrar na área, mas conseguiram. O fogo já foi controlado.

Duas casas foram atingidas. Ambas são consideradas construções mistas, sendo parte madeira e parte alvenaria. Um dos imóveis ficou completamente destruído e outro foi danificado, mas sem aparente perda total. Algumas pessoas tiveram ferimentos leves na saída das casas. A Defesa Civil do Município de Belém e a Fundação Papa João XXIII foram ao local para iniciar o atendimento às famílias.

VEJA MAIS

Ajude as vítimas do incêndio

Moradores das duas residências agora estão com dificuldades em recomeçar, já que perderam vários objetos pessoais. Quem quiser e puder ajudar com doações, pode entrar em contato com Marlene Santos (98845-8600) e Gabriel Macley (99277-2049).