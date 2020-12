Três irmãos morrem carbonizados após ficarem trancados em casa

Três crianças morreram carbonizadas dentro de uma casa, na noite do último sábado (19), após a mãe ter saído para beber em um bar e deixado os irmãos trancados dentro do imóvel. Uma criança de quatro anos, outra de dois e um bebê de 8 meses foram as vítimas. A tragédia ocorreu na Rua Camaru, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco.

A perícia ainda não identificou a causa do acidente, mas há suspeita de que o fogo tenha começado por conta de um curto circuito em um ventilador. Os vizinhos ouviram os gritos e ainda tentaram socorrer as crianças, mas como a porta da casa estava trancada com um cadeado, não houve como retirar os pequenos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h20 e chegou no local em cerca de quatro minutos, mas também não conseguiram salvar as três crianças, restando à guarnição apenas controlar as chamas para não atingir as casas vizinhas.

A mãe das crianças, identificada como Jociane Evangelista Monteiro, foi presa e levada para a Delegacia de Flagrantes. Ela foi liberada após audiência de custódia, realizada no último domingo (20), mediante medidas cautelares, e deve responder por abandono de incapaz.