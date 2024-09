Sorveteria em Castanhal tem princípio de incêndio e assusta funcionários e moradores da área

Um princípio de incêndio foi registrado na manhã desta quinta em uma fábrica de sorvete, chamada Pingo Frio, localizada no Bairro do Caiçara em Castanhal, nordeste paraense.

Informações preliminares dão conta de que o fogo começou por volta das 10h30. A Polícia Militar do Pará (PMPA), primeiro órgão de segurança a chegar na área, realizou a evacuação e isolamento do local até a chegada dos bombeiros. Os militares informaram que três funcionários da empresa teriam sido levados para a Unidade de Pronto Atendimento do município (UPA).

Equipes das forças de segurança ainda atuam no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.