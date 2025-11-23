Capa Jornal Amazônia
'Solzinho' morre após troca de tiros com a polícia na Vila São Jorge do Jabuti, no Pará

O segundo suspeito conseguiu fugir. A duplaera investigada seria ligada a facção criminosa e a crimes na região

O Liberal
fonte

Ação ocorreu por volta de 5h30 após denúncia sobre suspeitos escondidos em área de mata (Divulgação / CPR III/ 5º BPM - 3° CIA)

Um homem identificado como Wesdrei B. S. S., conhecido como “Solzinho”, morreu após uma intervenção policial na manhã deste domingo (23), por volta de 5h30, na Vila São Jorge do Jabuti, no município de Igarapé-Açu, no Pará. A ocorrência foi registrada por equipes da 3ª Companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar, com apoio das viaturas. 

De acordo com informações da polícia, os agentes receberam a localização de dois suspeitos que estariam escondidos em uma área de mata da vila. Além de 'Solzinho', o segundo homem foi identificado apenas pelo apelido “Daza”.

Segundo a PM, ambos seriam integrantes de uma facção criminosa e investigados por furtos, roubos e pichações na região. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos com tiros.

A guarnição respondeu aos disparos, e Wesdrei foi atingido. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O outro suspeito conseguiu fugir entrando na área de mata.

Os suspeitos já eram investigados por outro ataque contra uma viatura da Colônia do Prata, ocorrido dias antes, quando teriam efetuado disparos contra os militares. 

