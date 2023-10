Policial Militar é assassinado com tiro na cabeça e tem arma roubada em Manaus; vídeo

Um policial militar de 37 anos foi assassinado a tiros na avenida Presidente Kennedy, zona Sul de Manaus. O soldado identificado como Goyamark Loiola de Carvalho estava de folga da corporação e trabalhava como segurança de uma churrascaria da região quando foi surpreendido pelo suspeito, na noite do último dia 17.

VEJA MAIS

O crime foi registrado por uma das câmeras de segurança do estabelecimento. Goyamark estava sentado do outro lado da rua quando foi abordado pelo criminoso. O suspeito efetuou um disparo na cabeça do policial e fugiu com a arma da vítima.

A vítima chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA), onde a equipe confirmou o óbito.

Conforme a PM, o caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e acompanhado pelo Serviço Social da corporação. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

(*Juliana Maia, estagiária, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)