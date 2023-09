PM da reserva é morto com a própria arma no bairro de Canudos, em Belém

O sargento Walmir Favacho Ferreira, da reserva da Polícia Militar do Pará (PMPA) foi morto a tiros com a própria arma, na noite deste domingo (24), na passagem Nossa Senhora das Graças, próximo da rua da Olaria, bairro de Canudos, em Belém. O suspeito do crime fugiu e ainda não foi localizado.

As primeiras informações sobre o ocorrido apontam que o policial estaria bebendo próximo de sua residência com pessoas desconhecidas. Um desentendimento teria acontecido, por motivo ainda desconhecido. Um homem teria pego a arma de Walmir, com a qual o baleou. Em seguida, o suspeito fugiu. Não há confirmação se ele levou o armamento do agente público.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e constataram que a ​vítima já estava morta. Peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) estiveram no local do crime para fazer a análise e remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML). O exame de necropsia deverá apontar a causa da morte. Vestígios foram coletados e poderão apontar a autoria do assassinato.

A Polícia Civil investiga o caso, por meio da Divisão de Homicídios de Belém. Buscas estão sendo feitas na tentativa de localizar o suspeito. Informações que auxiliem no trabalho da polícia podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).