Sobe para 13 número de mortos em Operação no Salgueiro, incluindo líder do Comando Vermelho no Pará

Operação policial realizada nesta quinta-feira (23) no Complexo do Salgueiro, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, até agora contabiliza pelo menos 13 mortos, de acordo com a Polícia Militar. Outras três pessoas ficaram feridas e seguem internadas. O número total de mortos ainda não foi divulgado.

Entre os feridos está um homem, de 38 anos, que precisou amputar o pé. Uma mulher de 53 anos e outra de 62 ficaram gravemente feridas e foram levadas ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas seguem com o quadro estável. Segundo testemunhas, as vítimas feridas seriam inocentes, sem qualquer relação com o crime.

Um dos mortos na operação é Leonardo Costa Araújo, o "L41", que era o principal alvo dos policiais. O traficante era líder do Comando Vermlho, facção criminosa no Pará, e estava foragido desde 2019. Leonardo também foi responsável por ordenar ataques no RJ. A identidade das outras vítimas não foram divulgadas.

L41 era considerado chefe do Comando Vermelho no Pará e era investigado por mais de 15 crimes (Reprodução / Redes Sociais)

Léo 41, que estava escondido no Rio de Janeiro, coordenou assaltos, organização do tráfico de drogas e armas, sequestros e ataques nas comunidades da zona oeste da cidade. A notícia de sua morte foi divulgada pelo governador Helder Barbalho, através das redes sociais, que também informou sobre a operação.

Após a notícia de sua morte, agentes de Segurança Pública do Pará entraram em alerta, prevendo uma possível reação criminosa do Comando Vermelho no Estado. O texto divulgado pelas autoridades pede que os agentes "elevem ao máximo o nível de atenção tanto durante o serviço, mas, especialmente, nos períodos de folga, de maneira que evitem se colocar em situação de risco e vulnerabilidade".

Durante entrevista coletiva, o secretário de Polícia Civil informou ainda que treze fuzis foram apreendidos e comemorou o sucesso da operação. "No Salgueiro, teve resistência, e tivemos vários criminosos que vieram a óbito. Pelas armas, vocês podem ver que os criminosos não estão interessados em ser presos e processados pelo estado de direito. Hoje, podemos comemorar o sucesso na missão", disse o secretário. A ação deve continuar para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.

A operação foi realizada pela Polícia Civil do Pará e do RJ e, também da Polícia Militar do RJ, com apoio de cinco carros blindados e três helicópteros. A ação deve continuar para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)