Sgt da PM à paisana intervém em tentativa de homicídio em Capanema

Um policial militar do Pará, identificado como sargento Meireles, interviu em uma tentativa de homicídio na última terça-feira (12/8), na avenida João Paulo II, em Capanema, no nordeste do Pará. A atuação do agente, que estava à paisana, foi registrada em vídeo e a filmagem viralizou nas redes sociais.

Pela gravação, é possível ver dois homens brigando, sendo que um deles está armado com um facão. Em um certo momento, o que veste uma camisa branca vai para cima do outro, que está descamisado, e os dois caem no chão. Nesse momento, o PM surge, puxa a arma da cintura e separa a confusão.

De acordo com as autoridades, Meireles transitava pela via quando avistou a briga e percebeu que iria se estender para algo mais grave. Ele saiu do veículo com a arma em punho e ordenou que o homem largasse o facão.

Depois de um tempo, uma guarnição do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) chegou ao local e levou o suspeito, conhecido como “Cearazinho”, até a Polícia Civil. O outro homem envolvido na briga precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde dele é desconhecido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que o homem foi apresentado à delegacia de Capanema, onde foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal. "Ele assinou um Termo de Compromisso de Comparecimento à Justiça, e deverá se apresentar quando convocado. A vítima foi encaminhada para atendimento médico", comunicou a Polícia Civil.