Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Sgt da PM à paisana intervém em tentativa de homicídio em Capanema

De acordo com as autoridades, o agente transitava na avenida João Paulo II quando avistou a briga e percebeu que iria se estender para algo mais grave

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a briga (à esquerda) e o policial militar intervindo (à direita). (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um policial militar do Pará, identificado como sargento Meireles, interviu em uma tentativa de homicídio na última terça-feira (12/8), na avenida João Paulo II, em Capanema, no nordeste do Pará. A atuação do agente, que estava à paisana, foi registrada em vídeo e a filmagem viralizou nas redes sociais.

Pela gravação, é possível ver dois homens brigando, sendo que um deles está armado com um facão. Em um certo momento, o que veste uma camisa branca vai para cima do outro, que está descamisado, e os dois caem no chão. Nesse momento, o PM surge, puxa a arma da cintura e separa a confusão.

De acordo com as autoridades, Meireles transitava pela via quando avistou a briga e percebeu que iria se estender para algo mais grave. Ele saiu do veículo com a arma em punho e ordenou que o homem largasse o facão.

Depois de um tempo, uma guarnição do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM) chegou ao local e levou o suspeito, conhecido como “Cearazinho”, até a Polícia Civil. O outro homem envolvido na briga precisou ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde dele é desconhecido.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que o homem foi apresentado à delegacia de Capanema, onde foi feito um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal. "Ele assinou um Termo de Compromisso de Comparecimento à Justiça, e deverá se apresentar quando convocado. A vítima foi encaminhada para atendimento médico", comunicou a Polícia Civil.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

sgt da pm

intervém

tentativa de homicídio

capanema
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morre após ação policial em Icoaraci

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito sacou uma arma de fogo e atirou contra os agentes, que revidaram

14.08.25 9h45

POLÍCIA

Sgt da PM à paisana intervém em tentativa de homicídio em Capanema

De acordo com as autoridades, o agente transitava na avenida João Paulo II quando avistou a briga e percebeu que iria se estender para algo mais grave

14.08.25 8h50

VIOLÊNCIA

Homem é preso em flagrante por ameaçar a companheira em Belém

De acordo com relato da vítima, o suspeito, usuário de entorpecentes, a ameaçou e tentou golpeá-la com uma faca durante uma discussão ocorrida na última quinta-feira (7)

13.08.25 23h27

POLÍCIA

Suspeito de estuprar e fotografar criança de 10 anos é preso no sudeste paraense

Roupas da criança foram localizadas entre os pertences do suspeito, bem como outros objetos que comprovam a autoria e materialidade dos delitos, segundo a polícia

13.08.25 23h07

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INQUÉRITO

Personal e PM mortos em Belém: inquérito conclui que sargento agiu em legítima defesa de terceiro

O duplo homicídio ocorreu em 19 de maio deste ano, quando o educador físico Alberto Wilson dos Santos Quintela foi morto pelo PM Rodrigo Alves Ferreira, que também morreu após ser baleado pelo sargento que estava à paisana no local

13.08.25 9h50

POLÍCIA

Sgt da PM à paisana intervém em tentativa de homicídio em Capanema

De acordo com as autoridades, o agente transitava na avenida João Paulo II quando avistou a briga e percebeu que iria se estender para algo mais grave

14.08.25 8h50

VIOLÊNCIA

Homem é preso em flagrante por ameaçar a companheira em Belém

De acordo com relato da vítima, o suspeito, usuário de entorpecentes, a ameaçou e tentou golpeá-la com uma faca durante uma discussão ocorrida na última quinta-feira (7)

13.08.25 23h27

POLÍCIA

Suspeito de estuprar e fotografar criança de 10 anos é preso no sudeste paraense

Roupas da criança foram localizadas entre os pertences do suspeito, bem como outros objetos que comprovam a autoria e materialidade dos delitos, segundo a polícia

13.08.25 23h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda