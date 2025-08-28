Capa Jornal Amazônia
Sete suspeitos de participar do assassinato de jogador do Remo e outros dois jovens são presos

O crime ocorreu em outubro de 2024, em Marituba, quando Ricardo Emanoel Alcântara Paiva, Daivison Lucas da Silva Braga e Flávio de Jesus de Souza foram baleados por ocupantes de um carro

O Liberal

Sete pessoas foram presas no Pará e Santa Catarina, nesta quinta-feira (28), suspeitas de envolvimento em um triplo homicídio que ocorreu em Marituba, em 2024. No crime, foram mortos o ex-jogador do Clube do Remo, Ricardo Paiva, o Ricardinho, e outros dois jovens identificados como Daivison Lucas da Silva Braga e Flávio de Jesus de Souza. A Operação “Campo de Sangue”, deflagrada pela Polícia Civil, ainda resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão.

A ação foi realizada por meio da Delegacia de Homicídios Metropolitana (DHM), unidade vinculada à Divisão de Homicídios (DH). Entre os presos estão sete homens e uma mulher. Os investigados foram detidos em Belém, Marituba e Santa Isabel, no Pará, e também nas cidades de Palhoça, Brusque e Navegantes, no estado de Santa Catarina.

A operação contou ainda com apoio operacional da Delegacia de Homicídios de Icoaraci (DHI) e da Delegacia de Homicídios contra Agentes Públicos (DHAP), ambas vinculadas à DH, do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina.

Diligências continuam com o objetivo de prender os investigados que ainda estão foragidos. Os presos passaram pelos procedimentos cabíveis e estão à disposição da Justiça.

Crime

O atacante Ricardo Paiva, de 22 anos, era cria das categorias de base do Clube do Remo. Ele e os outros dois jovens foram assassinados na noite de 7 de outubro, no bairro Dom Aristides. As duas primeiras vítimas, Ricardinho e Flávio, foram assassinadas na passagem Curuçá. Enquanto a terceira vítima, Davison, morreu com um tiro na cabeça a cerca de 500 metros depois, já na rua João Paulo II.

A principal suspeita dos moradores é de que Ricardinho e o amigo Flávio tenham morrido por engano. Os dois, que eram bastante queridos pela vizinhança, estavam tomando um refrigerante sentados numa calçada após uma partida de futebol disputada em uma arena local. As informações policiais são que um veículo preto passou e um dos ocupantes fez vários disparos, atingindo os dois amigos mortalmente.

