O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Receita Federal aprende mais de 450 quilos de 'supermaconha' Belém

De acordo com as autoridades, o entorpecente estava escondido em uma carga que havia sido declarada como "amortecedores para veículos"

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um servidor da Receita Federal e a cadela farejadora Isa próximos à carga de "supermaconha" apreendida. (Foto: Divulgação | Ascom Receita Federal)

A Receita Federal apreendeu 457 quilos de skunk, a “supermaconha”, no Porto da Estrada do Outeiro, em Belém. De acordo com as autoridades, o entorpecente estava escondido em uma carga oriunda de Manaus, capital do Amazonas, e que havia sido declarada como "amortecedores para veículos". O confisco ocorreu na terça-feira (26/8), mas foi divulgado apenas nesta quinta (28/8).

A ação contou com o trabalho de inteligência da equipe K9 da Direp03 e com o apoio da cadela farejadora Isa, da Alfândega de Belém, sendo fundamentais para a localização de 374 tijolos da droga escondidos em 15 caixas.

O que é skunk?

Também conhecida como supermaconha, a skunk age como uma substância psicoativa de ação perturbadora do sistema nervoso central e tem uma concentração mais forte de THC (Tetra-hidro-canabidinol), substância psicoativa que age alterando os níveis de serotonina e de dopamina, hormônios ligados às sensações de prazer e satisfação no cérebro. Ela é produzida a partir de uma espécie de cannabis sativa híbrida, resultado de cruzamentos de espécies diferentes de plantas do mesmo gênero. Criada em laboratório, a droga pode ter efeito até dez vezes mais potente do que a maconha. 

Polícia
.
