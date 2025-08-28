Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Dupla suspeita de matar conselheiro do Paysandu é presa pela Polícia Civil

Um terceiro investigado como organizador do homicídio já foi identificado e está foragido

O Liberal
fonte

A imagem mostra Sérgio Cabelo, vítima que foi assassinada em Ananindeua. (Reprodução Instagram Sérgio Cabelo)

Dois homens suspeitos de assassinar Sérgio Francisco da Costa Júnior, um dos dirigentes do Paysandu, foram presos pela Polícia Civil no Pará e em Minas Gerais. Um dos investigados foi capturado em Tailândia, no nordeste paraense, e o outro no município de Extrema, em Minas Gerais. A ação policial ocorreu na sexta-feira (22), mas foi divulgada na quarta-feira (27). Segundo a PC, um terceiro homem apontado como mandante do crime já foi identificado.

“Dois suspeitos pelo crime já estão presos e as diligências seguem, através da Seccional Urbana da Cidade Nova, para localizar um dos organizadores do crime, que já foi identificado e encontra-se foragido”, comunicou. Na ação, foram apreendidos os aparelhos celulares dos investigados, roupas utilizadas na data do crime, uma motocicleta usada na fuga dos executores e um revólver que foi submetido à perícia.

Sérgio Francisco da Costa Júnior, de 52 anos, conhecido como “Kbelo”, foi baleado em frente à casa da mãe no dia 28 de novembro de 2024. A vítima foi socorrida e ficou pouco mais de um mês internada em um hospital, mas não resistiu e faleceu no dia 31 de dezembro.

Prisão

De acordo com as investigações, o suspeito capturado no Pará seria o condutor da motocicleta usada para transportar o atirador durante o crime e também na fuga. Já o homem preso em MG seria o autor dos disparos.

Ainda na quarta-feira (27), foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Tailândia e Parauapebas, em apontados como sendo ligados aos suspeitos de envolvimento no homicídio. Todo o material apreendido deve auxiliar nas investigações.

O crime

Sérgio foi baleado dentro de um carro na WE-28, na Cidade Nova 5, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Câmeras de segurança registraram o crime. As imagens mostram quando um homem, usando capacete, estava sentado na calçada e percebe que Sérgio saía da garagem em um carro. O atirador levanta e dispara várias vezes contra a vítima dentro do veículo.

Após o crime, o suspeito foge correndo. Sérgio ainda desce do carro, mas não consegue andar devido às lesões. 

Palavras-chave

homicídio em belém
Polícia
.
