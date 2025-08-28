Dupla suspeita de matar conselheiro do Paysandu é presa pela Polícia Civil

Dois homens suspeitos de assassinar Sérgio Francisco da Costa Júnior, um dos dirigentes do Paysandu, foram presos pela Polícia Civil no Pará e em Minas Gerais. Um dos investigados foi capturado em Tailândia, no nordeste paraense, e o outro no município de Extrema, em Minas Gerais. A ação policial ocorreu na sexta-feira (22), mas foi divulgada na quarta-feira (27). Segundo a PC, um terceiro homem apontado como mandante do crime já foi identificado.

“Dois suspeitos pelo crime já estão presos e as diligências seguem, através da Seccional Urbana da Cidade Nova, para localizar um dos organizadores do crime, que já foi identificado e encontra-se foragido”, comunicou. Na ação, foram apreendidos os aparelhos celulares dos investigados, roupas utilizadas na data do crime, uma motocicleta usada na fuga dos executores e um revólver que foi submetido à perícia.

Sérgio Francisco da Costa Júnior, de 52 anos, conhecido como “Kbelo”, foi baleado em frente à casa da mãe no dia 28 de novembro de 2024. A vítima foi socorrida e ficou pouco mais de um mês internada em um hospital, mas não resistiu e faleceu no dia 31 de dezembro.

Prisão

De acordo com as investigações, o suspeito capturado no Pará seria o condutor da motocicleta usada para transportar o atirador durante o crime e também na fuga. Já o homem preso em MG seria o autor dos disparos.

Ainda na quarta-feira (27), foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Tailândia e Parauapebas, em apontados como sendo ligados aos suspeitos de envolvimento no homicídio. Todo o material apreendido deve auxiliar nas investigações.

O crime

Sérgio foi baleado dentro de um carro na WE-28, na Cidade Nova 5, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Câmeras de segurança registraram o crime. As imagens mostram quando um homem, usando capacete, estava sentado na calçada e percebe que Sérgio saía da garagem em um carro. O atirador levanta e dispara várias vezes contra a vítima dentro do veículo.

Após o crime, o suspeito foge correndo. Sérgio ainda desce do carro, mas não consegue andar devido às lesões.