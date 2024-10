Sete pessoas são presas em flagrante em ação contra fraude em concurso público em Capanema

Sete pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil devido a prática de associação criminosa e fraude em certame de interesse público. Tudo ocorreu no domingo (20) durante a “Operação Gabarito", deflagrada para investigar irregularidades no concurso público do município de Capanema, no nordeste do Pará. Conforme a PC, os suspeitos foram monitorados e flagrados com dispositivos escondidos dentro das roupas e dos sapatos.

A operação foi realizada pelo Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Capanema, vinculado ao Núcleo de Inteligência Policial (NIP), com o apoio da Superintendência Regional da Zona Bragantina. Segundo a PC, o objetivo era desarticular uma associação criminosa que atuava na cidade com o intuito de fraudar o concurso público. A investigação teve início a partir da troca de informações entre o NAI de Abaetetuba e o NAI de Capanema, que identificou a participação de indivíduos já envolvidos em tentativas de fraude em outros concursos públicos.

De acordo com as investigações, os suspeitos de atuarem na quadrilha faziam uso de microaparelhos celulares para a troca de informações sobre a prova, como gabaritos. Ao todo, foram apreendidos sete microaparelhos celulares que estavam com os suspeitos dentro dos locais onde ocorreriam as provas.

“As ações da polícia visam coibir práticas fraudulentas em concursos públicos, garantindo a lisura dos processos seletivos e a igualdade de oportunidades para todos os candidatos. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na fraude”, destaca o delegado-geral Walter Resende.