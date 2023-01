Servidor público de Castanhal morre em acidente de trânsito nesta sexta-feira (7)

No início da manhã desta sexta-feira, 6, por volta das 7h, um servidor público de Castanhal, identificado como Jonas Barbosa Quaresma, de 28 anos, morreu em um acidente de trânsito no bairro Ianetama. Equipes da Secretaria Municipal de Trânsito de Castanhal (Semutran), das polícias Civil (PC), Militar (PC) e Científica (PCP) estiveram na ocorrência.

Jonas tinha 28 anos. Ele colidiu contra o Gol prata. (@CastanhalNotícias / @CorreiodoNorte)

Segundo o portal Correio do Norte, o acidente aconteceu na esquina das avenidas Marechal Deodoro com Honório Bandeira. Jonas Barbosa pilotava uma motocicleta modelo Honda CB Twister 250, e colidiu com veículo modelo Gol. De acordo com a página Castanhal Notícias, a vítima era servidor da Subprefeitura do Jaderlândia.

A redação integrada de O Liberal aguarda retorno das autoridades sobre o caso.

