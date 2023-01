Carreta carregada de cerveja tomba na rodovia BR-316; motorista não foi encontrado no local

Uma carreta carregada de cerveja tombou na rodovia BR-316, entre os Km 128 e 129, na manhã desta sexta-feira, 6, próximo ao município de Bonito, nordeste do Pará. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a ocorrência e está no local.

De acordo com a PRF, o motorista do veículo não foi encontrado no local do acidente e as cargas foram saqueadas antes da equipe chegar. Em vídeos que circulam nas redes sociais, pessoas aparecem carregando alguns pacotes de cervejas.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Segundo a PRF, é feita uma verificação técnica dos indícios do acidente para se chegar ao laudo. Esse processo demora até 5 dias.

