Serraria e garimpo são flagrados em operação de combate ao furto de energia no Pará

Após denúncias, dois estabelecimentos comerciais foram flagrados por, supostamente, estarem cometendo crime de furto de energia, no Alto Xingu, distrito do município de Ourilândia do Norte, no Sudeste do estado.

Entre os locais identificados estão uma serraria e um garimpo, com três transformadores ligados à revelia, que juntos totalizaram um consumo de 80.000 KW/h, o equivalente a 400 casas populares por um mês. O ato irregular causava perturbação na rede elétrica, como oscilações e falta de energia.

A operação, que ocorreu no dia 25 de fevereiro, foi realizada pela Polícia Civil e Polícia Científica, com o apoio da concessionária de energia Equatorial Pará, informou a assessoria.

Como denunciar furto de energia?

O furto de energia é crime, segundo o artigo 155, e pode gerar pena que pode chegar até 8 anos de prisão. A prática também coloca a vida das pessoas em risco e prejudica o fornecimento de energia, podendo ocasionar interrupções.

A população pode denunciar pelo disque denúncia da Polícia Civil 181 e também direto para a Equatorial Pará, ou no telefone 0800 091 0196, pelo site www.equatorialenergia.com.br ou presencialmente nas agências de atendimento aos clientes.