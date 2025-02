Belém é destaque nacional na instalação de painéis solares

Belém é a segunda cidade que mais contratou créditos para instalação de painéis solares em um total de cerca de 45 mil propostas aprovadas em todo o território nacional em 2024. No mesmo ano, houve um aumento de 12,4% no volume de créditos contratados em relação a 2023. Os números foram divulgados pela plataforma Financiamento Solar, plataforma de aquisição de créditos para energia solar do Brasil.

As contratações para residências lideraram a pesquisa com 83% do total de contratações para instalações de painéis solares. De acordo com o balanço realizado pela plataforma Financiamento Solar, a quantidade de imóveis residenciais que instalaram painéis solares cresceu 25% entre 2023 e 2024, passando de 438 mil para 547 mil.

Segundo o técnico em eletrotécnica João Borges, uma das razões que motivaram o crescimento é a facilidade de instalação que não compromete a energia da residência. “A ligação é feita paralelamente, não precisa ser rico para fazer um projeto e traz uma grande economia para o consumidor”, acrescenta.

VEJA MAIS

O técnico em eletrotécnica também explica que, diferente de clientes para residências, as empresas e empreendimentos de grande porte no geral possuem outras opções de economia no que tange a energia elétrica, como usinas de investimento, geração por caldeiras, crédito de carbono, entre outras opções.

Para o administrador de uma empresa de vendas de painel solar localizado em Belém, Johnny Costa, há uma expectativa de crescimento na procura desse serviço por empresas em consequência da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). “A gente acredita que tem um aumento significativo, mas um aumento maior ainda em função da COP 30. Essa busca por painéis solares tem sido muito intensa devido a isso, devido à divulgação, à sustentabilidade, que tem sido a COP 30”, afirma.

A sustentabilidade e economia na energia foram os fatores que impulsionaram o representante comercial Sandro Carmona a adquirir os painéis solares. Ele conta que devido ao alto fornecimento de energia, optou pela instalação dos painéis. “Se não tiver um pagamento à vista para adquirir o serviço, às vezes, pode fazer um parcelamento, mas com o tempo, você termina de pagar o parcelamento e fica só pagando a energia de uma forma mais em conta. Desvantagem até agora eu não vi nenhuma”, relata.