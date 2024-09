Da manutenção ao custo: veja 8 mitos e verdades envolvendo energia solar residencial

Uma das fontes renováveis que mais têm crescido nos últimos anos, a energia solar fotovoltaica é uma alternativa sustentável e de baixo custo. Devido a informações falsas que são divulgadas, no entanto, muitos consumidores ainda têm dúvida sobre a modalidade. Confira os principais mitos e verdades sobre esse tipo de energia.

1. A energia solar deixa a conta de luz mais barata

Verdade. O sistema solar fotovoltaico pode trazer grandes economias na conta de luz, reduzindo as tarifas em até 95%. Hoje, o Brasil e o mundo vivem a maior crise hídrica, com aumento constante nas tarifas de energia.

2. As placas solares não funcionam em dias frios ou nublados

Mito. A eficiência energética de sistemas solares é reduzida em dias nublados, no entanto, isso não significa que as placas irão parar totalmente de produzir energia, até porque, embora o sol esteja encoberto, ainda há luminosidade. Essa é uma das grandes inverdades espalhadas sobre a fonte.

3. É preciso fazer manutenções constantes

Mito. Como a estrutura dos painéis solares é muito simples e não conta com partes móveis ou encaixes flexíveis, não há a exigência de uma manutenção com regularidade. E a própria inclinação da instalação e a água da chuva costumam garantir a limpeza. Caso isso não aconteça, o proprietário mesmo pode limpar.

4. Energia solar valoriza o imóvel

Verdade. Em média, uma propriedade com sistema de energia solar tem valorização de até 10% em relação aos demais imóveis. Um levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) mostra que 75% dos projetos de energia solar desenvolvidos no país são para áreas residenciais e os brasileiros investiram mais de R$ 8,4 bilhões em sistemas de geração de energia solar fotovoltaica.

5. Projeto solar deixa a construção feia

Mito. Já que a tecnologia dos painéis solares está muito evoluída, assim como as técnicas construtivas, basta o arquiteto estruturar um projeto que alcance um resultado esteticamente bonito e ao mesmo tempo funcional.

6. Os painéis solares só podem ser instalados em telhados

Mito. É possível fazer a instalação dos módulos fotovoltaicos em telhados, fachadas, no solo e na água, e eles podem ser instalados em casas, comércios e indústrias. Além disso, os módulos também têm a vantagem de ocupar pouco espaço, podendo ficar em áreas distantes da rede elétrica.

7. A energia solar pode durar mais de 25 anos

Verdade. Após a instalação dos painéis fotovoltaicos, os equipamentos podem durar mais de 25 anos e, provavelmente, com 80% de seu desempenho.

8. O investimento em energia solar é muito alto e não compensa o retorno

Mito. Nos últimos anos, o custo para a instalação de projetos solares caiu muito. E o retorno do investimento leva, em média, cerca de cinco anos. Considerando a vida útil das placas fotovoltaicas, o investimento retorna em um curto espaço de tempo.

9. O acesso a linhas de financiamento para instalação de projetos solares é difícil

Mito. Hoje, o Brasil conta com diversas linhas de financiamento destinadas à implementação de sistemas solares, com baixas taxas de juros e com um longo prazo para pagamento do crédito. Basta procurar um banco de confiança e fazer uma avaliação.

10. A energia solar não é segura

Mito. Os sistemas de energia solar são seguros e confiáveis. Eles são projetados para suportar climas extremos, incluindo chuva de granizo e até mesmo queda de galhos.

Ou seja, a energia solar é uma tecnologia confiável, sustentável e acessível. Antes de descartar o projeto, busque por informações reais e tire suas dúvidas fazendo uma pesquisa aprofundada e considerando os benefícios a longo prazo.