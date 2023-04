Sepultura é violada na manhã de Sexta-Feira Santa em Santarém

Na manhã desta Sexta-Feira Santa (7), um túmulo foi violado dentro do cemitério público de Santarém, no oeste do Pará. A denúncia foi recebida pelo site O Impaco, que publicou a informação e diz que, segundo os moradores da cidade, a violação de túmulos é uma prática recorrente e vem revoltando familiares de pessoas sepultadas no local.

VEJA MAIS

Os relatos das vítimas ressaltam que a presença de usuários de entorpecentes têm colaborado com estes e outros crimes no local. “Fizeram isso na sepultura do meu pai. O administrador falou que foram 'vândalos' e 'maconheiros' que estão por lá. Outros me falaram que foi alguém que trabalha lá dentro como zelador. Sei que estamos a mercê destes bandidos”, disse o denunciante, que preferiu não se identificar.

As pessoas também estão com medo de visitarem o cemitério devido ao risco de serem assaltadas. Uma parada de ônibus as proximidades também é evitada por passageiros em determinados horários, por motivo semelhante.

A redação integrada de O Liberal solicita um posicionamento das autoridades sobre o caso e aguarda retorno.