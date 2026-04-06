Semana Santa 2026: uma morte no trânsito e sete prisões por embriaguez são registradas no Pará

Uma morte em um acidente de trânsito foi registrada durante a Operação Semana Santa 2026 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Pará. Além disso, sete condutores também foram detidos por dirigirem sob efeito de álcool durante as ações policiais no estado. O balanço foi divulgado após o encerramento da operação, realizada de 2 a 5 de abril, no feriado prolongado.

De acordo com a PRF, a única morte registrada ocorreu na BR-316, no município de Santa Luzia do Pará, por volta das 22h20 da última quinta-feira (2). Ao longo dos quatro dias de operação, foram contabilizados 15 sinistros de trânsito, sendo dois considerados graves, além de sete pessoas feridas.

No trabalho de fiscalização, 2.523 veículos e 3.259 pessoas foram abordados nas rodovias federais que cortam o estado. Os agentes também realizaram 1.985 testes de alcoolemia, que resultaram na prisão de sete motoristas por embriaguez ao volante.

Ao todo, foram registrados 1.838 autos de infração. Entre as irregularidades mais frequentes estão as ultrapassagens indevidas, com 337 ocorrências, e o não uso de capacete, com 196 notificações. Além disso, 105 veículos foram recolhidos por apresentarem algum tipo de irregularidade.

No combate à criminalidade, a PRF informou que 27 pessoas foram detidas por diferentes crimes. Durante a operação, ainda foram recuperados dois veículos com registro de roubo, apreendidos 88 metros cúbicos de madeira ilegal e resgatadas três aves silvestres.

Segundo a corporação, os dados apresentados são preliminares e ainda podem passar por atualização após a consolidação final nos sistemas oficiais.