Seis suspeitos são presos após furto em Centro de Atenção Psicossocial no Marajó

Seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em um furto no prédio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Melgaço, no Marajó. As prisões ocorreram na segunda-feira (19/08) e os agentes ainda conseguiram recuperar uma geladeira, um bebedouro, um botijão de gás, uma televisão e alguns outros objetos que haviam sido levados do local.

O furto teria ocorrido durante o fim de semana. A pessoa responsável pelo local acionou a Polícia Militar e informou sobre o crime. Desde então tiveram início as diligências para identificar e prender os envolvidos, além de recuperar os objetos furtados.

Após serem colhidas informações com populares da área, os policiais chegaram a três suspeitos. Os homens estariam escondidos em um imóvel no bairro Projeto de Deus. Uma operação foi montada e os três suspeitos foram presos. Eles foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Melgaço.

Itens recuperados

Durante as investigações e coletas de depoimentos, os policiais descobriram onde estavam os objetos roubados pelos suspeitos. Outra diligência foi feita e a equipe policial encontrou a geladeira na casa de uma pessoa. O proprietário do imóvel foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Em outra casa, os agentes encontraram o bebedouro. O comprador teria fugido do imóvel. Em um terceiro endereço, os agentes localizaram uma televisão que havia sido furtada do CAPS. O responsável pelo imóvel foi levado para a delegacia, onde seria interrogado. O último objeto encontrado foi um botijão de gás que estava em um mercadinho. O proprietário foi levado para a delegacia.