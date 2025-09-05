Seis suspeitos são detidos em Santarém durante investigação sobre venda de armas furtadas em Uruará

Seis pessoas foram presas, entre elas um sargento da Polícia Militar, durante uma ação para investigar a comercialização ilegal de armas de fogo furtadas em Uruará, sudoeste do Pará. A operação ‘Comércio Restrito’ foi deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (5), em Santarém, no oeste do estado. Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos no município.

A ação foi realizada em conjunto com as delegacias regionais de Altamira e Uruará. As investigações iniciaram após o furto de cerca de 12 armas de um estande de tiros, crime que ocorreu no início do mês de julho no município de Uruará. Um dia após o crime, duas armas de fogo foram localizadas e apreendidas com dois suspeitos em Santarém. Uma delas, inclusive, teria sido usada em um crime. A partir dessa verificação, tiveram início as diligências para elucidar o planejamento do furto, a execução e a receptação dos objetos subtraídos.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão e apreensão de armas de fogo do tipo pistolas, carabinas e armas de grosso calibre. Segundo as informações policiais, os envolvidos no furto também agiam em Altamira e Itaituba. Na ação, o sargento detido foi flagrado com armas e munições. Além dele, outras três pessoas foram presas de forma preventiva. Além das armas e munições, foi apreendida a quantia de R$ 7 mil. O valor estava na casa de um dos investigados, apontado como sendo proprietário de uma loja usada para receptar joias roubadas e financiar ações criminosas.

Os demais presos na operação foram conduzidos até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A operação continua e outros indivíduos podem ser detidos.