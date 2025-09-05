Capa Jornal Amazônia
Seis suspeitos são detidos em Santarém durante investigação sobre venda de armas furtadas em Uruará

Entre os presos nesta sexta-feira (5) está um sargento da Polícia Militar

O Liberal
fonte

Seis suspeitos são presos em Santarém durante investigação sobre venda de armas furtadas em Uruará. (Foto: O Impacto Santarém)

Seis pessoas foram presas, entre elas um sargento da Polícia Militar, durante uma ação para investigar a comercialização ilegal de armas de fogo furtadas em Uruará, sudoeste do Pará. A operação ‘Comércio Restrito’ foi deflagrada pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (5), em Santarém, no oeste do estado. Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos no município.

A ação foi realizada em conjunto com as delegacias regionais de Altamira e Uruará. As investigações iniciaram após o furto de cerca de 12 armas de um estande de tiros, crime que ocorreu no início do mês de julho no município de Uruará. Um dia após o crime, duas armas de fogo foram localizadas e apreendidas com dois suspeitos em Santarém. Uma delas, inclusive, teria sido usada em um crime. A partir dessa verificação, tiveram início as diligências para elucidar o planejamento do furto, a execução e a receptação dos objetos subtraídos.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão e apreensão de armas de fogo do tipo pistolas, carabinas e armas de grosso calibre. Segundo as informações policiais, os envolvidos no furto também agiam em Altamira e Itaituba. Na ação, o sargento detido foi flagrado com armas e munições. Além dele, outras três pessoas foram presas de forma preventiva. Além das armas e munições, foi apreendida a quantia de R$ 7 mil. O valor estava na casa de um dos investigados, apontado como sendo proprietário de uma loja usada para receptar joias roubadas e financiar ações criminosas.

Os demais presos na operação foram conduzidos até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A operação continua e outros indivíduos podem ser detidos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

venda de armas furtadas
Polícia
